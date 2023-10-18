Укробеженцы заполонили польские больницы и парковки

Вадим Москаленко .  
18.10.2023 22:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинские беженцы создают множество экономических и бытовых проблем приютившим их европейцам, и всё сильнее их раздражают.

Об этом в интернет-канале украинского телеведущего Романа Скрипина заявил экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские беженцы создают множество экономических и бытовых проблем приютившим их европейцам, и всё сильнее...

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«В Польше много украинцев. Многие из них работают, многие зарегистрировали свои предприятия, занимаются предпринимательской деятельностью, платят деньги в польский бюджет. Это всё хорошо.

Но многих поляков это начинает раздражать: «Мы ж всё равно тратим на них деньги, на детей там, или бесплатное медицинское обслуживание». Эти украинцы приходят в больницы и создают очереди.

Или, например, украинские машины, что их больше, нельзя припарковаться, потому что увеличилось количество транспорта с украинскими номерами. Возникают всякие проблемы», – сказал дипломат.

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