Укробеженцы заполонили польские больницы и парковки

Украинские беженцы создают множество экономических и бытовых проблем приютившим их европейцам, и всё сильнее их раздражают.

Об этом в интернет-канале украинского телеведущего Романа Скрипина заявил экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Польше много украинцев. Многие из них работают, многие зарегистрировали свои предприятия, занимаются предпринимательской деятельностью, платят деньги в польский бюджет. Это всё хорошо.

Но многих поляков это начинает раздражать: «Мы ж всё равно тратим на них деньги, на детей там, или бесплатное медицинское обслуживание». Эти украинцы приходят в больницы и создают очереди.

Или, например, украинские машины, что их больше, нельзя припарковаться, потому что увеличилось количество транспорта с украинскими номерами. Возникают всякие проблемы», – сказал дипломат.