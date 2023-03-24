«Умрём в борьбе с диктатурами» – Литва набросилась на ЕС и ООН за попытку ослабить «калийные санкции»

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Литва решительно выступила против снятия санкций с белорусских калийных удобрений в Европе.

Президент Литвы Гитанас Науседа даже выступил со специальным обращением на заседании Европейского совета в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аргументы в пользу снятия санкций с белорусских удобрений преследуют только одну цель — создать прецедент, который показывает, что Европа уже кренится на бок. Политически это было бы крайне вредно. Мы не должны позволить двум диктаторским государствам праздновать победу, смягчив свои санкции», — заявил Науседа.

Он утверждает, что калийные удобрения в Европу готовы поставлять три африканские фирмы, но не назвал их. Пересмотреть свою позицию по антибелорусским санкциям Литву просил комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН. Там указали, что рестрикции в отношении удобрений подрывают продовольственную безопасность Африки и Латинской Америки. В ООН посоветовали «Беларуськалию» подать иск о компенсации ущерба в Международный арбитражный суд при Всемирном банке и арестовать счета правительства Литвы. Это решение приветствовал владелец клайпедского терминала насыпных грузов Игорь Удовицкий, который ранее занимался перевалкой белорусских грузов.

В ответ члены парламентского комитета Сейма Литвы по делам Европы заявили, что продовольственная безопасность это «пропагандистский нарратив».

«Аргумент о продовольственном кризисе, используемый в лоббистских целях, является отражением российской пропаганды, направленной на шантаж международного сообщества, тогда как в действительности влияние калийных удобрений на продовольственную безопасность в африканских странах очень ограничено», – говорится в заявлении комитета.

В борьбе за санкции Литва заручилась поддержкой двух своих верных соратниц по борьбе – Латвии и Эстонии. Маленькие, но гордые прибалтийские страны руководствуются чем угодно, но только не собственными экономическими интересами. Вильнюс присоединился в январе 2022 года к американским санкциям против «БеларусьКалия», хотя его никто не заставлял это делать. В результате в прошлом году грузоперевозки «Литовских железных дорог» упали почти на 40%, а Клайпедский порт потерял 30% грузооборота.

«Клайпеда жила благодаря белорусским калийным удобрениям, а теперь без них и других грузов с Востока она пребывает в глубочайшей экономической и социальной депрессии. И вот, чтобы эти грузы не дай Бог не вернулись, литовские политики готовы наложить санкции на санкции. Это феноменальное поведение и геополитический мазохизм. Костьми ляжем, но не позволим причинить Литве добро! Не дадим сделать жизнь простого литовца лучше! Потому что они давно уже продают не “историю успеха” Литвы и её экономики (которой никогда не было), а литовскую жертвенность и свою готовность положить Литву на алтарь ради победы Свободного Мира», – написал в своем ТГ-канале политолог Александр Носович.

Причем на Украине, ради которой Литва якобы идет на такие жертвы, бесстыдно помогают Белоруссии обходить калийные санкции. В феврале стало известно об аресте 170 вагонов белорусских и российских удобрений на 2,7 млн долларов. Они находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Груз принадлежит «Беларуськалию» и «Уралкалию».

Бороться с белорусскими удобрениями литовцам помогает беглая белорусская оппозиция. Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская лично просила руководство норвежской компании «Яра» не закупать товар «Беларуськалия». Весной прошлого года норвежцы поддались давлению и были вынуждены искать новых поставщиков.

Сейчас за дело взялся «Беларусский расследовательский центр» вместе с литовским расследовательским центром Siena, активистами «Рабочего руха» и «КиберПартизанами». Он борется уже с импортом азотных удобрений, блокируя дороги около литовско-белорусской границы и останавливая фуры с удобрениями «Гродно Азота».

«Змагары» выяснили, что под санкции попало само предприятие, но не его продукция. Санкции удалось легко обойти, переоформив товар на фирмы-прокладки. Обедневший Клайпедский порт радостно переваливал этот груз, и удобрения уходили в Сербию. А «Гродно Азот», использующий для производства дешевый российский газ, поправил свои дела и выплатил в бюджет Белоруссии 50 млн долларов налогов.

Все это беглую оппозицию никак не устраивало. Руководитель «Беларусского расследовательского центра» Станислав Ивашкевич лично доложил о выявленных «схемах» министру транспорта и коммуникаций Литвы Марюсу Скуодису. Чиновник пообещал разобраться и обратиться в прокуратуру и службу по расследованию финансовых преступлений.

Белорусские азотные удобрения переориентируются вслед за калийными на российские порты, а в Литве сеанс самоуничтожения продолжится.