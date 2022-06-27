Уничтожены грузинские наёмники, причастные к казням и зверствам над русскими пленными

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Новости Украины

В районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР российскими войсками были ликвидированы грузинские наёмники, воевавшие на стороне Украины.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что накануне 26 июня в ходе боев российскими подразделениями уничтожены две ДРГ, воюющих на стороне Украины наёмников, общей численностью 14 боевиков.

«Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая – включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый «грузинский легион». В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года», – говорится в сообщении.

Telegram-канал «Охранитель» со ссылкой на свои источники сообщает подробности об уничтожении грузинских наёмников.

«Под Лисичанском был уничтожен Теймураз Хизанишвили, который принимал личное участие в расстреле наших десантников в марте месяце. Также по сообщениям грузинских каналов ранение в голову, глаз, руку и ногу получил его близкий соратник Ратти Бурдули, который является одним из основателей грузинского легиона. Сейчас он находится в крайне тяжёлом состоянии», – сообщают авторы канала.

При этом в «Грузинском легионе» информацию категорически отрицают.

«Это – полная дезинформация», – приводит грузинская служба «Радио Свобода» слова командира группировки Мамука Мамулашвили.

Напомним, именно он ранее бравировал, что пленных из РФ его легион не берёт.

«Мы российских солдат, так же как и кадыровцев, ни в коем случае в плен брать не будем, ни одного человека в плен не попадет», – говорил Мамулашвили.

Однако после того как в интернете разошлось видео, где Теймураз Хизанишвили добивает выстрелами раненых русских солдат, командир «Грузинского легиона» открестился от подельника, мол, головорез не имеет никакого отношения к группировке, и он даже с ним не знаком.