«Уроды, паскуды! Русские не виноваты» – Червоненко наехал на сотника Майдана

25.01.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешнее руководство Министерства транспорта и инфраструктуры Украины развалило отрасль автоперевозок системой коррупции при получении разрешений на международные перевозки.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Эти уроды во главе с Омеляном убили авиационный транзит и авиацию, железную дорогу, но больше всего они убили грузовики. Сами разрушили транзит с Россией, это не русские виноваты. Они торговали, паскудно, преступно. Пока ни одно силовое ведомство не хочет брать материалы на Ноняка [главу «Укртрансбезопасности], потому что этот «сотник Майдана» рассказывает, что у него «крыша» – Парубий». Там хищений на 110-120 млн долл. Люди готовы давать показания, сколько давали взятки”, – сказал Червоненко.

“У нас зреет забастовка. Я сдерживаю, потому что понимаю – поднять тяжелые грузовики, да еще в условиях скользких, непроездных дорого, как это делали мы в 2003 году во Львове, нечестно по отношению к людям. В то же время эти придурки в прошлом году украли (это официально доказано) 60% всех международных разрешений. Этот «сотник Майдана», который любит самый дорогой ресторан. Сейчас годовую квоту на самые дефицитные направления они делят помесячно. Они понимают, что скоро конец, и что надо создать дефицит уже сегодня. И крадут. Люди опять несут взятки”, – подчеркнул экс-министр.

Отметим, что глава Укртрансбезопасности Михаил Ноняк (на снимке – третий слева), о котором говорил Червоненко, никогда не работал в транспортной сфере. Стремительный взлет провинциального западноукраинского политика начался после победы Майдана, где он отметился сотником. Сначала он получил должность заместителя министра сборов и доходов, потом стал замглавы, а затем и главой Укртрансбезопасности