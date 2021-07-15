Ушел гений. На смерть Петра Мамонова

15.07.2021, Севастополь, Платон Беседин

Начну издалека. Я делаю книгу – и там много Высоцкого. Упоминаний о нем. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что Владимира Семеновича любят все. Ну, или почти все. Нет тех, кто отнёсся бы к нему с явной антипатией.

Вот так и с Петром Мамоновым. Сегодня он ушел из жизни. Коронавирус, да – отнимает лучших. Смерть Мамонова – физическая смерть – вызвала скорбь во всех странах, так или иначе, пусть и ненадолго, соприкасавшихся с русским. А русское не может быть цельным, полным без Мамонова. Как не может оно быть таковым без Пушкина.

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Мамонов был очень русским человеком. И это проявлялось во всем. Когда кто-то представлял его культовую группу «Звуки Му», то заявлял – вот он панк. А ведь панк, по сути, неизбежно ассоциировался с Британией. ОТ Роттена до Страммера. Однако мы увидели, что есть истинно русский панк – не в смысле «Короля и шута», нет. А экзистенциально русский панк. Тот, что погружает в сами основы нашего бытия. Песня о голубе – разве это не прекрасно?

Петр Николаевич возвышался над остальными. Он был сам по себе и одновременно освещал путь другим. Потому что Поэт в России больше, чем поэт. Именно с большой буквы. Поэты создали русский культурный код – тот, что во все времена спасал Россию. И Мамонов стал одним из авторов этого кода.

Все остальное – уже проявления этой высшей ипостаси. И проявления гениальные! Чего только стоит блестящая игра Мамонова в лентах Павла Лунгина «Остров» или «Такси Блюз».

Кстати, да. Ему ведь так и не дали, по сути, никаких званий. Была история вокруг этого спорная. Но для чего такому человеку звания? Если есть народ. И народ Мамонова в памяти навсегда сохранит.

Потому Петр Николаевич жив. И жить будет. Ведь человек живёт, пока есть о нём память. И умирать тогда не страшно. А Петр Николаевич говорил, что человек есть луч – и он бесконечен. В случае Мамонова это очень точное, очень правильное изречение. Умирать не страшно – страшно предстать перед Богом. Тоже он так говорил. И потому готовился. Его путь так напоминает те дороги, что прошли люди, познавшие истину «ибо нельзя служить Богу и маммоне».

И в русской традиции, и в христианской (одно неотделимо от другого, на самом деле) крайне важно перерождение. Вспомним будущего апостола Павла по дороге в Дамаск. Так вот, Петр Николаевич переродился еще при жизни. Это очень странный, на первый взгляд, путь, но единственно верный. Тот, который приближает к Богу после тяжелейших мытарств. Тот, который дано пройти только избранным. Мамонов смог его преодолеть.

Луч, устремлённый в вечность. Таким мы его и запомним. Светлая память.

Но, Петр Николаевич, вы стали лучом не только для себя, но и для многих. И мы благодарим вас за это.