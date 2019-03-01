В Берлине хотят отдать Порошенко под суд

01.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Донбассе увеличивается число обстрелов со стороны украинской армии, а потому главнокомандующий ВСУ, президент Украины Петр Порошенко должен понести уголовоное наказание.

Об этом, передают “Известия”, заявил депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн, предложивший создать международный трибунал, который бы определил наказание для Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Свое заявление немецкий политик сделал после посещения ДНР и ЛНР.

“По мнению Линдеманна, ситуация на фронте постоянно ухудшается, увеличивается число обстрелов с украинской стороны. Депутат отметил, что все это Порошенко делает ради победы на выборах”, – отмечается в публикации.