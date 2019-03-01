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01.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В Берлине хотят отдать Порошенко под суд

В Донбассе увеличивается число обстрелов со стороны украинской армии, а потому главнокомандующий ВСУ, президент Украины Петр Порошенко должен понести уголовоное наказание.

Об этом, передают “Известия”, заявил депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн, предложивший создать международный трибунал, который бы определил наказание для Порошенко.

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Свое заявление немецкий политик сделал после посещения ДНР и ЛНР.

“По мнению Линдеманна, ситуация на фронте постоянно ухудшается, увеличивается число обстрелов с украинской стороны. Депутат отметил, что все это Порошенко делает ради победы на выборах”, – отмечается в публикации.

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