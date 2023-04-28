В ЧВК «Вагнер» озвучили требования к новобранцам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают набор добровольцев в подразделения, участвующие в спецоперации. Издание «Капитал страны» опубликовало список требований к новобранцам.

Общие возрастные ограничения указаны 24-50 лет, но есть исключения для мужчин старше этого возраста – в таких случаях на первый план выходит физическая форма, а также наличие воинской специальности или опыта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Также работу в ЧВК могут получить и парни в возрасте от 22 лет, но только после службы в армии или с опытом участия в спецоперации.

Что касается показателей здоровья, то не рассматриваются кандидаты с онкологией, сахарным диабетом, туберкулезом, ВИЧ, сифилисом.

Также дорога в ЧВК «Вагнер» закрыта для граждан с наркотической зависимостью, судимостями за распространение наркотиков, бандитизм, терроризм.

Ранее сообщалось, что россияне в разных регионах страны получили письма от «вагнеровцев», в которых им предлагается подписать контракт с компанией. Там же рассказывается об условиях работы. В приглашениях указан уровень оплаты труда от 240 тысяч рублей в месяц, а также все бойцы получают полное страхование и обеспечение всем необходимым для выполнения задач.