14.03.2018, Житомир, Анастасия Самойлова
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Политические репрессии, Преследования журналистов, Украина

В деле Муравицкого суд и прокуратура завели себя в юридический тупик


Постоянной подтасовкой фактов и попытками найти новые обвинения в деле житомирского журналиста Василия Муравицкого украинский суд и прокуратура оказали себе медвежью услугу.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Андрей Гожый, адвокат Муравицкого.

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«Суд перенесен на 29-е число. Дело в том, что перед одним из адвокатов не раскрыты материалы дела до составления обвинительного акта. А это, в свою очередь, значит то, что и суд, и сама прокуратура попали в юридический тупик», – отметил Гожый.

Касаемо условий содержания журналиста, адвокат рассказал, что Василия держат в трёхместной камере, очень холодной и сырой, из-за чего у арестованных обострились болезни.

Как ранее передавал корреспондент «ПолитНавигатора», Василия Муравицкого на протяжении последних месяцев держат в ужасных условиях.

«На следующем заседании будем ставить вопрос об изменении меры пресечения», – рассказал адвокат.

В свою очередь сам Муравицкий после суда выступил с официальным заявлением, в котором заявил о нарушении его права на защиту.

«По аналогичным фактам и заявлениям Печерский суд ещё в октябре 2015 года по делу Александра Бондарчука открыл уголовное дело на следователя СБУ.  Тем самым мы зафиксировали факт нарушения права на мою защиту, что, в свою очередь, также является уголовным преступлением. К огромному сожалению, суд всё равно пошёл не тем путём, которым мы хотели (законным). Произошло прямое нарушение моего права на защиту, а все следующие доказательства являются незаконными», – подчеркнул журналист.

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