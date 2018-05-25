25.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР нашли подтверждение, что потери ВСУ занижены в 100 раз

В руки ВС ДНР попал отчёт некоей общественной организации «Спрут». Это финансовый документ о реальном ущербе, понесённом украинской армией в ходе вооружённой операции на Донбассе, а также в результате пожаров на военных складах в Сватово и Балаклея.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исходя из данных в этом документе, украинские власти занизили свои официальные материальные потери более, чем в 100 раз. А это означает то, что командование ВСУ занизило количество уничтоженных артиллерийских систем, танков, боевых машин, автомобильной и специальной техники. Например, остаточная стоимость:

самолёт/вертолёт – составляет от 11 до 45 миллионов гривен;

танка Т-64 – 7 миллионов гривен;

стоимость БМП – 5 миллионов гривен;

автомобиля УРАЛ или КАМАЗ – примерно 350 тысяч гривен.

Примерно делим поровну сумму потерь, а затем их делим на стоимость военной техники. По этому грубому подсчёту, каратели ВСУ и НГУ потеряли:

не менее 50 единиц танков;

не менее 80 боевых машин;

не менее 1000 единиц автомобильной и специальной техники.

количество авиационной техники известно – 11 единиц.

Данные цифры говорят о том, что украинцам данная война обходится очень дорого, и приводит к обнищанию. Все тяготы восполнения материального ущерба лежат исключительно на плечах простого украинского народа, который жертвует собой в то время, когда Порошенко и его ближайшее окружение «пилит» кредитные деньги МВФ и жирует от прибыли на войне», – рассказал Басурин.