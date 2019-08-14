В ДНР похвалили Миссию ОБСЕ – помогла снизила интенсивность украинских обстрелов

14.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Благодаря вмешательству Миссии ОБСЕ украинская армия значительно снизила интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что вчерашний день наглядно показал, на что способно общественное мнение и влияние международного сообщества в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе.

«С начала прошлых суток ВСУ приступили к планомерному провоцированию подразделений Народной милиции ДНР на ответный огонь. Причем, если в первой половине дня провокационные обстрелы велись из стрелкового оружия, то в дальнейшем украинские силовики перешли к использованию более мощного вооружения – гранатомётов, миномётов и танков», – сообщил Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что с самого начала обстрелов руководство Республики обращалось к международным наблюдателям с просьбой вмещаться и прекратить происходящее.

«Только к обеду наши обращения нашли отражение – обстрелы не прекратились, но существенно снизилась их интенсивность и мощность применяемого вооружения. Факт вмешательства международного сообщества в лице Миссии ОБСЕ очевиден», – добавил представитель оборонного ведомства.

Безсонов также выразил надежду, что таким отношение международных наблюдателей к конфликту в Донбассе будет и впредь.