28.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Происшествия, Украина

В ДНР задержали пьяного украинского разведчика


В прифронтовом Докучаевске сотрудники полиции ДНР задержали вооружённого автоматом и гранатой нетрезвого мужчину, который оказался бойцом ВСУ.

Об этом на официальном YouTube-канале сообщает МВД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, задержанным оказался уроженец Черниговской области Владимир Воскобойник, проходивший службу по контракту в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Задержанный утверждает, что попал в Докучаевск в ходе выполнения боевого задания.

«Команда была разузнать огневые точки противника, но я, в принципе, ничего такого не узнал. Был немного выпивший, и меня задержали», – сказал он.

При этом украинский боевик выразил мнение, что причиной войны в Донбассе является жажда наживы украинских властей, за которое он больше не желает рисковать своей жизнью.

«Я думаю, что пока у нас не поменяется правительство – война не закончится. Тянут деньги себе в карман, думают только о том, где сегодня отдохнуть и куда завтра поехать, вот и всё. Они не думают о народе и о том, как нам жить, как платить за дорожающую коммуналку и свет. Всё дорожает, но только пенсии и зарплаты поднимаются не так, как цены. Даже если я попаду домой, мне незачем больше возвращаться воевать, не за кого», – подытожил Владимир Воскобойник.

В МВД ДНР сообщают, что в настоящий момент идёт расследование по поводу обстоятельств произошедшего и возможной причастности задержанного к военным преступлениям против мирного населения.

 

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