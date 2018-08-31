В Донецке почтили память детей, погибших от рук украинской армии

31.08.2018, Донецк, Александр Гусар

Сегодня в Донецке на Аллее Ангелов прошёл митинг-реквием «Они не услышат школьный звонок», посвящённый памяти детей Донбасса, погибших от рук украинских военных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В траурном митинге, организованном общественным движением «Донецкая Республика», приняли участие руководитель центрального исполкома общественного движения, а также представители общественности ДНР. Они возложили цветы и игрушки к мемориалу погибшим детям Донбасса.

«Сегодня у нас день достаточно тяжёлый, поскольку мы чтим память деток, погибших от рук украинских карателей. Завтра десятки тысяч школьников сядут за парты, а эти дети уже никогда не услышат школьного звонка. Мы должны помнить всегда, какое страшное преступление совершила и совершает украинская преступная власть, и мы должны чтить память этих детей», – сказала Наталья Волкова.