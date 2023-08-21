В Европе появились фальшивые навальнисты

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Многие люди, бегущие из России, лгут о своей причастности к экстремистской организации навальнистов ФБК, чтобы получить от европейских властей политическое убежище и другие льготы.

Об этом подельник блогера-уголовника Алексея Навального иноагент Леонид Волков заявил в интервью «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такой феномен, как «дети лейтенанта Шмидта», которые приходят и говорят: «да я Навального знаю с 2005 года, и поэтому дайте мне визу» – он существует. Есть люди, которые, прикрываясь нашим именем, пытаются что-то получить. Часто не из злых намерений, а потому что не видят больше ничего. Есть практика «создания кейсов», когда человек никогда не принимал участия в протестной активности, а потом делает какой-то пикет, фотографируется, а потом бежит за политубежищем», – сказал Волков.

По его словам, ФБК тщательно сортирует эмигрантов из России и сообщает европейским властям о том, кого нужно забраковать.

«У нас налажен процесс со всеми крупными европейскими странами. Есть почта, на которую человек, которому нужно подтверждение, что он участвовал в каких-то протестных активностях, пишет, прикладывает любые материалы, и мы подтверждаем. Эти письма принимают немецкие официальные органы. С другой стороны, официальные органы знают, как к нам обратиться за проверкой информации», – сказал Волков.