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России не стоит заблуждаться, что на планете установится справедливый мир, основанный на правилах – новый мировой порядок будет более опасным.

К такому выводу приходит председатель Фонда политических исследований и общественных инициатив Михаил Емельянов.

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«В российских элитах распространено мнение, что будущий многополярный мир станет справедливым, основанным на равноправии государств и менее конфликтным. Опасное заблуждение! В реальности сложится мировой «концерт держав» наподобие так называемого европейского концерта середины XlX века. Новый мировой порядок будет более сложным, чем одно-, двуполярный мир. И менее безопасным. Ситуации будут меняться с калейдоскопической быстротой», – пишет Емельянов в «Независимой газете».

Он считает, что «будут возникать самые причудливые альянсы», при этом «выиграет тот, кто окажется в более сильной коалиции».

«Россия не должна повторить ошибку XIX века, когда на прошлом «концерте», в Крымскую войну, она осталась одна, без союзников, против всей Европы и Османской империи. В те «викторианские» времена (по имени правившей тогда королевы Виктории) была отчеканена знаменитая формула британской внешней политики: «У Англии нет вечных врагов, у Англии нет постоянных друзей, у Англии постоянны и вечны только ее интересы». Коалиционная политика России так же должна исходить из национальных интересов, а не идеологических предубеждений, быть открытой разным союзникам, не исключая США», – считает автор.

По его мнению, нынешний президент США показывает серьезность намерения кардинально улучшить отношения США и РФ.

«Здравый смысл должна проявить и российская сторона. Нельзя поддаться настроениям государственников-максималистов, все еще мечтающих дойти до Киева и Львова. Ресурсы России не позволяют достигнуть этой цели в настоящее время. Вряд ли целесообразно сильно настаивать на присоединении остающихся под украинским контролем частей Херсонской и Запорожской областей. Это может стать камнем преткновения на переговорах. Безусловным приоритетом должно стать воссоединение с Россией всех территорий Донецкой и Луганской областей. Новая государственная граница РФ должна получить международное признание. Поэтому ее необходимо закрепить полноценным договором между РФ и Украиной. Это важно для отмены санкций и прекращения политики изоляции России, в том числе участия наших спортсменов в международных соревнованиях», – подчеркивает эксперт.

Кроме того, он указывает на необходимость закрепления в конституции Украины внеблокового статуса, прав русского языка, канонического православия и необходимости добиться согласия на федерализацию.

«Появление Одесско-Николаевской республики, Харьковской области в качестве субъектов Украинской Федерации с широкими полномочиями обеспечит приоритет России в этих регионах и при соответствующих условиях возможность их воссоединения с РФ», – полагает автор.

Он отмечает, что политика России в отношении курса Трампа должна иметь ближайшие задачи и долгосрочные цели.

«Судьба администрации нового президента США представляется неоднозначной. Трамп уязвим с точки зрения возраста, постоянной угрозы покушений, рискованной внутренней политики, чреватой отстранением его от власти. Поэтому надо в качестве первоочередной задачи в кратчайший срок добиться приемлемого для России решения украинского вопроса. После этого можно не спеша заниматься стратегическими проблемами», – резюмирует Емельянов.

Напомним, что по Конституции РФ Запорожская и Херсонская области являются частью России. Каждый из этих регионов примерно на три четверти контролируется Россией.