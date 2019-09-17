В ГБР подтвердили арест скандального завода Порошенко

17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Печерский районный суд Киева арестовал завод “Кузница на Рыбацком”, который ранее принадлежал пятому президенту Петру Порошенко в рамках производства по его купли-продажи, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил и.о. главы пресс-службы ГБР Максим Белоусенко.

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“Да, сейчас мы можем только подтвердить арест (завода „Кузница на Рыбацком“- ред.)”, — сказал Белоусенко.

По его словам, арест состоялся в рамках уголовного производства по купле-продаже завода “Кузница на Рыбацком”.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований начали два уголовных производства по заявлениям экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия. Порошенко инкриминируют отмывание средств и неуплату налогов на “Кузнице на Рыбацком”.

По словам самого Портнова, главными фигурантами дела являются Порошенко и Сергей Тигипко.

“Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий. Ничего личного, просто вор должен сидеть в тюрьме”, – добавил Портнов в своем телеграм-канале.