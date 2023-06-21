В Госдуме иноагентов приравняли к шпионам

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Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении пакет законопроектов, касающихся иноагентов и лиц, сотрудничающих с ними. Сейчас в реестре иноагентов Минюста РФ находится 500 физических, юридических лиц и СМИ.

«Они попали в этот реестр, потому что занимались на территории нашей страны политической деятельностью по заданию по заданию и при финансировании зарубежных стран. Речь идет о США, Великобритании, Германии и других странах НАТО. Чтобы минимизировать вред от деятельности этих лиц мы предусмотрели целый рад ограничений для иностранных агентов», – сказал журналистам председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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По словам депутата, иноагенты занимаются политикой, вмешиваются в выборы, пропагандируют ЛГБТ, вовлекают молодежь в деструктивную деятельность и наркопотребление, искажают историю.

Принятые сегодня законопроекты должны помешать иноагентам обойти ранее утвержденные законы, ограничивающие их деятельность. Они предполагают ответственность для лиц, которые вопреки закону не маркируют иноагентов, берут на работу, например, в школы.

Лицам, сотрудничающим с иноагентами и помогающим им обойти закон, сначала будет делаться предупреждение. Если сотрудничество продолжится, то на нарушителей будет наложен штраф, который составит для граждан 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 70-100 тысяч рублей и для компаний — 200-300 тысяч рублей.

Также штрафы введут за участие нелегальных наеправительственных организациях (НПО). По словам Пискарева, из 24 НПО, признанных нежелательными в России, только одна была официально зарегистрирована, остальные действовали нелегально. Организаторов таких нелегальных НПО хотят отправлять на принудительные работы или за решетку на три года.

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой считает, что законы об иноагентах должны быть еще ужесточены.

«Закон об иностранных агентах принимался до СВО. На сегодняшний момент мы наблюдаем, что иноагенты, вся та публика, которая работает во взаимодействии с ними, а также ряд неправительственных иностранных организаций, по сути дела, являются опорой для работы разведслужб на территории РФ. Мы должны прийти к такому ужесточению закона, что любому, получающему иностранную поддержку, должно быть запрещено занятие политической деятельностью. Только в этом случае мы сможем победить эту заразу», – сказал Луговой в парламенте.