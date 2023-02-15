В Госдуме призвали решительно выйти из всех договоров с Западом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия должна выйти из всех договоров с недружественными странами.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У нас только по законам об избежании двойного налогообложения ежегодно 5 трлн 200 млрд уходит только дивидендами в 84 страны. Большая часть этих денег уходит в Нидерланды, которые регулярно инициируют всякие антироссийские шабаши. Почему бы нам взять и не денонсировать все эти вопросы», – сказал Коломейцев.

По его мнению «ничего кроме вреда» не дают и договоры с США и Великобританией.

«Американцы и британцы являются первыми и главными инициаторами всех санкций. Но почему-то против них Россия ввела в два раза меньше санкций, чем они против нас. Они стреляют ракетами из титана, который мы поставляем. Они поставляют вооружение, сделанное из нашего металла. Их танки и БТР ездят на ГСМ, которое поставляют НПЗ из Бургаса и Румынии. Наверное, это не совсем военный подход», – возмутился Коломейцев.