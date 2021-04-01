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01.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Туризм
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В Госдуме призвали россиян игнорировать Турцию


В связи с гуляющей по миру пандемией коронавируса гражданам России целесообразнее этим летом остаться отдыхать в своей стране – Крыму, Краснодарском крае или других регионах.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил академик РАН, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно издырявливать не только школьников, но и всех людей, которые поедут в отпуска. Я настаиваю на том, чтобы мы забыли о Турции, не нужно этого делать. У нас есть свой Крым, черноморское побережье Краснодарского края, Абхазия, которая является признанным нашей страной государством, и достаточно хорошо контролируется с точки зрения эпидемиологический ситуации и вполне пригодна для отдыха, там отдыхает миллион человек, там большая ценовая привлекательность.

Конечно же, не обязательно море, у нас большая группа людей, которым по медицинским показаниям не показано ехать на море. Отдыхайте в своей климатической зоне», – сказал Онищенко.

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