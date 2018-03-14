14.03.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина

В Киеве анонсируют выход Украины из СНГ и денонсацию договора о дружбе с РФ


В украинском МИДе заявили о подготовке предложения для Порошенко о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Министр Павел Климкин в нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства», – говорится в сообщении.

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