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В Киеве анонсируют выход Украины из СНГ и денонсацию договора о дружбе с РФ
В украинском МИДе заявили о подготовке предложения для Порошенко о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»
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«Министр Павел Климкин в нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства», – говорится в сообщении.
Метки: дипотношения, Россия, скандал, Украина
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