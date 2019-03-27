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27.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Компромат, Политика, Россия, Украина
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В Киеве гадают, почему Путин до сих пор не «умножил Порошенко на ноль»

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что нынешняя украинская власть недоговороспособна, однако уже давно мог бы с лёгкостью «утопить» действующего президента Украины Петра Порошенко, но не сделал этого.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Путин на протяжении трёх месяцев неоднократно говорил о том, что он не будет вести переговоры с действующими украинскими властями, то есть, они его буквально не устраивают. И вот, недавняя дискуссия, которую он проводил, тоже задали вопрос, и он тоже сказал, что с этими властями нечего говорить», – напомнил эксперт.

Он считает, что Путин легко мог бы «утопить» Порошенко в глазах украинских националистов, например, публично сообщив о бизнесе президента-кондитера в РФ.

«Три пункта, о которых хочу сказать. Первый – он ни разу не оскорблял, не называл лично Порошенко, то есть, власть. Второе, если бы Путин хотел утопить Порошенко и его рейтинг, ему нужно было бы просто выйти и сказать: «Конечно, всё плохо, но мы ведём коммуникацию, торговля у нас внешняя возрастает, да, не всё хорошо, но, в принципе, мы находим точки соприкосновения и решаем какие-то кризисы, а ещё по вечерам СМС обмениваемся, так что у нас есть коммуникация с президентом Украины Порошенко». То есть, даже этих двух пунктов достаточно, чтобы подтвердить, что нет целенаправленной кампании, чтобы утопить Порошенко», – рассказал Раимов.

«У меня есть такое убеждение, что можно говорить что угодно о том, что Порошенко некомфортен для Владимира Владимировича, но нет ни одного действия, чтобы Путин хоть как-то повлиял на то, чтобы умножить на ноль рейтинг Порошенко», – добавил киевский политтехнолог.

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