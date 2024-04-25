В Киеве хотят лишить уклонистов избирательных прав  

Вадим Москаленко.  
25.04.2024 12:36
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Общество, Украина


Бежавшие с территории Украины, как и остальные уклонисты, должны лишиться права участвовать в выборах.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшие с территории Украины, как и остальные уклонисты, должны лишиться права участвовать в выборах....

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«Давайте себя не дурить – тот, кто живёт в Канаде или Америке пять или десять лет, он собирался сюда вернуться? Нет. Если он пойдёт за канадским паспортом – пусть и выбирает правительство Канады. Но он не должен выбирать, кто будет править на Украине», – сказал экс-депутат.

«Я и есть государство, почему я должен ещё что-то кому-то делать? Почем я должен обеспечивать комфортное возвращение для вчерашнего уклониста на территорию Украины, освобождённую от москалей, чтобы он мне рассказывал, как надо жить, за кого голосовать, где сойтись посредине. Я считаю, что для тех, кто на данный момент отпетлял, уклонился, незаконно выехал за границу, должно быть на законодательном уровне ограничение избирательных прав. Должны быть ограничения государственной службы, недопуск к работе в полиции, прокуратуре, СБУ, и так далее. Тогда это будет социальная справедливость», – подытожил Лапин.

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