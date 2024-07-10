В Киеве хотят над правительственными зданиями поднять чёрный флаг

Вадим Москаленко.  
10.07.2024 15:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 749
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Над правительственными зданиями Украину нужно повесить чёрный флаг как напоминание о пропавших без вести на войне против России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил представитель сообщества ветеранов ВСУ Юрий Гудименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Над правительственными зданиями Украину нужно повесить чёрный флаг как напоминание о пропавших без вести...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Это очевидное напоминание иностранцам о том, что такая проблема есть. Напоминать иностранцам надо постоянно. У нас в Киеве, и в других городах, постоянно бывают представители иностранных организаций, люди, которые принимают решения. Им надо постоянно напоминать, что происходит», – сказал Гудименко.

«Над Белым домом, кроме американского флага, всегда висит чёрный флаг – напоминание о военнопленных и пропавших без вести. На нём изображён силуэт человека за колючей проволокой, и написано, что военнопленные и пропавшие без вести никогда не будут забыты.

Недавно мы были там на экскурсии. Там были представители всяких культур – из Африки, Ближнего Востока. И первый их вопрос – что это за чёрный флаг? Это вызывает вопрос, это же главное здание страны. И таким образом экскурсовод передаёт информацию, которую эти люди понесут дальше в свои страны. То есть, происходит то, что нужно – распространение информации за границу», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть