В Киеве хотят над правительственными зданиями поднять чёрный флаг

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Над правительственными зданиями Украину нужно повесить чёрный флаг как напоминание о пропавших без вести на войне против России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил представитель сообщества ветеранов ВСУ Юрий Гудименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очевидное напоминание иностранцам о том, что такая проблема есть. Напоминать иностранцам надо постоянно. У нас в Киеве, и в других городах, постоянно бывают представители иностранных организаций, люди, которые принимают решения. Им надо постоянно напоминать, что происходит», – сказал Гудименко.

«Над Белым домом, кроме американского флага, всегда висит чёрный флаг – напоминание о военнопленных и пропавших без вести. На нём изображён силуэт человека за колючей проволокой, и написано, что военнопленные и пропавшие без вести никогда не будут забыты. Недавно мы были там на экскурсии. Там были представители всяких культур – из Африки, Ближнего Востока. И первый их вопрос – что это за чёрный флаг? Это вызывает вопрос, это же главное здание страны. И таким образом экскурсовод передаёт информацию, которую эти люди понесут дальше в свои страны. То есть, происходит то, что нужно – распространение информации за границу», – добавил он.