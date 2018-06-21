21.06.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве обеспокоены строительством военных кораблей в Крыму

Россия начала интенсивно строить военные корабли на крымских заводах, в том числе и боевые единицы, оснащенные ракетным комплексом «Калибр», что представляет угрозу не только Украине, но и Европе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шесть корветов строится на керченском заводе «Залив». Один из них, «Василий Быков», может ходить и до Атлантики. Он уже достроен, уже проходит в Новороссийске государственные испытания. Остальные строятся. На некоторые подписаны контракты.

И не только ракетные корабли (строятся). То есть, загрузка этого завода очень большая.

Еще тройка ракетных кораблей, и не только они, строятся на феодосийском заводе «Море», который был в госсобственности. Загрузка этого завода очень большая», – сокрушается Клименко.