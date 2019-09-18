18.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Москва, Политика, Россия, Украина
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В Киеве объявили Москву «плотью Украины» и потребовали ее возврата

Столица России, Москва и белорусский Брянск – это украинские земли, которые вернутся в состав «незалежной».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Беглый российский либерал назвал аннексию иностранных городов «исторической справедливостью».

«Брянск – это Великое княжество Литовское, прежние украинские земли, очень приятно, что там есть наши зрители и союзники, в городе Стародуб Брянской области… Москва – это известный город, основанный киевским князем. Это плоть от плоти Украины. Все должно возвратиться. Русские люди любят историческую память, справедливость исторически. Вот», – заявил Муждабаев.

Ранее киевский политолог и экономист Олег Соскин заявлял, что Украина отберет  себе Брянскую и Воронежскую область, Кубань и Смоленщину.

Кроме того, командиры украинских добробатов пообещали поход на Москву, завоевание Кубани и украинско-грузинскую границу.

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