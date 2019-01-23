В Киеве осознали, что Европа целенаправленно уничтожает Украину

23.01.2019

Европа хочет разменять мигрантов с Ближнего Востока на украинцев, превратив Украину в руины, пригодные только для снятия фильмов ужасов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня украинцев принуждают к ассимилированию. Потому что все эти безвизы, все эти уезды за границу, в результате которых здесь останутся одни старики и дети, как это уже было в Прибалтике – оно ведёт к тому, что ассимилируется целая нация. Они растворятся в этом общем потоке людей. А сюда нам обещают подкинуть 10 миллионов из Средней Азии и ближневосточных стран. Это Германия предложила немножко нам сбросить, чтоб они помогли нам здесь выращивать всё, что только выращивается», – сказал Быстряков.

При этом он подчеркнул, что даже в пустынной Африке люди живут счастливее, чем в богатой плодородными землями и развитой инфраструктурой Украине.

«Вы знаете, если посмотреть на нашу страну со стороны, то мы просто идиоты. Если в Африке люди сидят на песке, где-то там жарят каких-то червячков, из саранчи устраивают жаркое, и при этом счастливы, и при этом танцуют и находят время надеть триста колец в нос и танцевать и даже размножаться они могут, то здесь, но богатейших землях, с такой инфраструктурой, которая у нас была, мы пришли к такой нищете – это просто позор», – отметил композитор.

Также он высказал мнение, что благодаря «партнёрству» с Европой на Украине останутся только старики, дети и руины, как это произошло в Прибалтике.

«И эти люди, которые уезжают – они уже не будут украинцами, вот что плохо. И за ними потянутся ещё, кто-то семью вывезет. Но вывезет отсюда, а сюда притока нет. Мы превратимся в Прибалтику, в которой остались они старики и дети.

Я вчера посмотрел фильм про завод РАФ под Елгавой в Латвии. Это был завод, который снабжал весь Советский Союз микроавтобусами. Сейчас там просто конец света, там снимают фильмы ужасов – там всё развалили, всё раздерибанили. И напротив есть завод «Рено». Это символ того, как Европа пришла в страну и развалила экономику и производство. Всё, «Рено» процветает, а РАФа больше нет.

Молодёжь массово уезжает, уезжают люди, которые способны к репродуцированию и способны что-то сделать в этой стране руками и дать прирост населения. Им дали зелёную улицу. Это называется «Дорога в ад вымощена благими намерениями”. Потому что кому-то нужна эта земля, эти ресурсы», – резюмировал Быстряков.