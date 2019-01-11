В Киеве открылась выставка картин боевиков “АТО”

11.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве, в “ветеранском” заведении Veterano Resto открыли благотворительную выставку картин, которые писали бывшие боевики “АТО” и волонтеры, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Начинающие художники, которые выставили свои работы, являются одновременно участниками социального англоязычного театра ветеранов и волонтеров АТО – Project “W” Veterans, Volunteers and William”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что рисовать “ветеранам АТО” помогала украинская художница Валерия Москвитина.

Участники проекта надеются продать свои картины, чтобы собрать средства на постановку Шекспира “12 ночь”, которую они планируют представить в мае этого года.