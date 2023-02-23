В Киеве подсчитали: при Зеленском политические репрессии усилились втрое

За время правления президента Украины Владимира Зеленского количество судебных приговоров по политическим статьям выросло в три раза.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский медиаюрист Евгений Воробьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период с 2014 по 2018 годы в реестре судебных решения было только 133 приговора, по которым притянули лиц к уголовной ответственности за распространение запрещённого контента.

А начиная уже с 1 сентября 2018 года, и до сентября 2022 года, мы это фиксировали, установлено, что в реестре уже находится 397 приговоров, из которых 173 приговора уже были вынесены по новым статьям Уголовного кодекса, которые также о запрете распространения вредного контента.

То есть с внесением изменений в уголовное законодательство Украины стало втрое больше привлекаться к уголовной ответственности. Государство стало активнее противодействовать такого рода информации», – сказал Воробьёв.