В Киеве подсчитали: при Зеленском политические репрессии усилились втрое
За время правления президента Украины Владимира Зеленского количество судебных приговоров по политическим статьям выросло в три раза.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский медиаюрист Евгений Воробьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В период с 2014 по 2018 годы в реестре судебных решения было только 133 приговора, по которым притянули лиц к уголовной ответственности за распространение запрещённого контента.
А начиная уже с 1 сентября 2018 года, и до сентября 2022 года, мы это фиксировали, установлено, что в реестре уже находится 397 приговоров, из которых 173 приговора уже были вынесены по новым статьям Уголовного кодекса, которые также о запрете распространения вредного контента.
То есть с внесением изменений в уголовное законодательство Украины стало втрое больше привлекаться к уголовной ответственности. Государство стало активнее противодействовать такого рода информации», – сказал Воробьёв.
Он подчеркнул, что всё это приговоры по политическим статьям, за публичные призывы или репост в соцсетях.
«Я выделил три основные статьи, по которым было больше всего привлечено лиц к ответственности. Первая это статья 110 о публичных призывах изменения государственных границ. По ней мы видим 171 приговор, из которых 102 – это с 2019 по 2022 годы.
Вторая статья – это публичные призывы к насильственному изменению или уничтожению конституционного строя Украины. Всего зафиксировано 121 приговор, из них 67 – за обсуждаемый период.
И 99 приговоров по новой статье об оправдании или признании правомерным, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины», – подытожил юрист.
Спасибо!
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