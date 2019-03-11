В Киеве признали, что Украина отстала от России на несколько десятков лет

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина все больше превращается в сырьевой сельскохозяйственный придаток Европейского союза и до сих пор не восстановилась от кризиса 2008 года.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил украинский экономист Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если считать, сколько на самом деле нам надо лет, при нынешних темпах роста, чтобы достичь нынешнего уровня Польши – это будет не 50, а 43 года. А для того, чтобы достичь уровня Росси по показателю ВВП на душу населения, нам надо чуть более 30 лет. То есть украинская экономика очень сильно схлопнулась после двух кризисов. Первый был в 2008 – 2009 годах, украинская экономика тогда как упала, так она больше и не восстановилась.

Начала по чуть-чуть восстанавливаться, но тут накрыл кризис 2014-2015 годов, когда экономика просела почти на 17 процентов. Сейчас опять постепенно восстанавливаемся, но это нельзя даже назвать ростом, потому что это идёт простое восстановление. И причём восстановление происходит не потому, что проводится соответствующая экономическая политика, а потом у что внешние условия очень благоприятны: начали расти цены на металл, руду, зерно», – отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк кредитуют не украинскую промышленность, а отрасли, связанные с сельским хозяйством.

“Чтобы было проще и дешевле вывозить сельскохозяйственное сырьё из Украины. Если сказать образно, то это их главное целевое назначение, потому что Украина всё больше превращается в аграрный придаток Европы, ну и к остальному миру в том числе», – резюмировал Скаршевский.