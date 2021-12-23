В Киеве признали, что вчистую проигрывают Москве в войне на истощение

23.12.2021  19:38 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Идиотизм, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Россия – богатая и стабильная страна, привлекательная для инвесторов, поэтому Украина не сможет одолеть её в войне на истощение.

Об этом на YouTube-канале киевского блогера и музыканта Тарика Незалежко заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия – богатая и стабильная страна, привлекательная для инвесторов, поэтому Украина не сможет одолеть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Посмотрите, товарооборот России, он растёт, несмотря на санкции, почему-то у России инвестиционный рейтинг 3-Б. Это, конечно, низшая, но не спекулятивная категория, а инвестиционная. Это всё о чём-то говорит? У России есть запас прочности. Да, там куча проблем, олигархи и коррупция, но есть и запас прочности.

Посмотрите золотовалютные резервы России, Фонд национального благосостояния. Время играет против Украины. Более того, в борьбе на истощение, Украина не может противостоять России, если вы не хотите забирать Донбасс. В Киеве говорят, что хотят территорию, но не хотят людей, которые живут там, потому что «они будут распространять трупный яд»… но без людей не получится», – заметил Джангиров.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что ни один инвестор в своём уме не будет инвестировать свои деньги в страну, которая сотрудничает с МВФ.

Кроме того, в Киеве отметили, что заявление президента Украины о готовящемся госперевороте, а также публикации новостей о якобы неминуемом нападении России в западных СМИ – привели к тому, что от Украины отказываются инвесторы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть