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Новости Украины

Россия – богатая и стабильная страна, привлекательная для инвесторов, поэтому Украина не сможет одолеть её в войне на истощение.

Об этом на YouTube-канале киевского блогера и музыканта Тарика Незалежко заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, товарооборот России, он растёт, несмотря на санкции, почему-то у России инвестиционный рейтинг 3-Б. Это, конечно, низшая, но не спекулятивная категория, а инвестиционная. Это всё о чём-то говорит? У России есть запас прочности. Да, там куча проблем, олигархи и коррупция, но есть и запас прочности. Посмотрите золотовалютные резервы России, Фонд национального благосостояния. Время играет против Украины. Более того, в борьбе на истощение, Украина не может противостоять России, если вы не хотите забирать Донбасс. В Киеве говорят, что хотят территорию, но не хотят людей, которые живут там, потому что «они будут распространять трупный яд»… но без людей не получится», – заметил Джангиров.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что ни один инвестор в своём уме не будет инвестировать свои деньги в страну, которая сотрудничает с МВФ.

Кроме того, в Киеве отметили, что заявление президента Украины о готовящемся госперевороте, а также публикации новостей о якобы неминуемом нападении России в западных СМИ – привели к тому, что от Украины отказываются инвесторы.