В Киеве признали «Крымскую платформу» ни на что ни годной пустышкой

24.09.2021 17:18 (Мск), Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский использовал трибуну ООН, чтобы еще раз напомнить о «Крымской платформе» и призвать другие страны присоединиться к ней, но это не принесет желаемого результата.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – попытка актуализировать проект «Крымской платформы» в очередной раз. Напомним, что членами ООН являются около 200 стран, а членами «Крымской платформы» – 44. Более того, если сравнивать с зоной влияния США, то половина стран, которые находятся в зоне влияния США, присоединились к этой «Крымской платформе», – отметил аналитик.

«Но это же не план, это «поучаствуйте в нашей инициативе». Причём идёт апелляция к совести – у нас люди гибнут», апелляция к совести политиков. То есть политики, причём самого высокого уровня, должны иметь совесть, и вместо своих национальных интересов подыгрывать Украине. Смешно, глупо, наивно. И все остальные идеи – такого же уровня», – говорит политолог.

По его словам, сама по себе «Крымская платформа» не является планом возвращения Крыма, поскольку не предполагает реальных механизмов для этого.

«Если в этом плане нет возможности резкого усиления нашего военно-морского флота, армии, военно-воздушных сил, если в этом плане не заложены возможности военной победы (что нереально) или политической, политического компромисса (что ещё менее реально), то это не план, это просто фантазия. И таким образом, планом можно назвать любую идею, которая сегодня срывается с уст наших политиков», – сказал Бортник.