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В Киеве признали: Войны с РФ нет, украинские моряки – не военнопленные
Если Украина действительно считает, что находится в состоянии войны с Россией, она не должна была отправлять в ноябре свои плавсредства к Керченскому проливу.
Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
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«Если б это было так, никто бы и не подумал направлять наши военные корабли в пролив. Официальное состояние военного конфликта с Россией — это совсем другая ситуация. Если ты объявил войну, по тебе будут стрелять однозначно. Я думаю, этим руководствуются те в ПАСЕ, кто не признает наших моряков военнопленными2, – сказал Грищенко.
Он обвинил украинские власти в том, что они не подготовили моряков к вероятному их задержанию российскими пограничниками.
«Никто не объяснил нашим морякам, каким образом им действовать, если они будут задержаны. По женевской конвенции они обязаны называть имя, фамилию и военный номер. Они не должны были ничего рассказывать. Но они должны были об этом знать, а не через неделю выяснять это со своими адвокатами. Пренебрежение элементарными профессиональными требованиями свидетельствует о том, что эта власть не готова решать проблемы, с которыми сталкиваются украинские военнослужащие», – заявил дипломат.
Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 ноября прошлого года украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.
В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.
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