В Киеве призвали захватить территории ЛДНР, чтобы поставить Запад перед фактом

27.09.2021 18:54 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина должна вести более агрессивную войну в Донбассе и начать захватывать новые территории ради того, чтобы убедить Запад предоставить Киеву современное летальное вооружение и право использовать его.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель исследовательских проектов центра «РАНД» Дмитрий Громаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть «Минские соглашения», которые говорят, что всё тяжёлое вооружение должно находиться за определенной линией отведения и храниться на базах. Но мы знаем, что этого не происходит, и часть техники всегда присутствует за линией этого отведения, даже исходя из того, что полигоны противника находятся ближе к линии разграничения. Поэтому это угроза, с которой украинские военные и вообще сектор обороны должен как-то бороться и заставлять боевиков придерживаться этих соглашений силовыми методами, и мы не должны оправдываться за это, оправдываться за применение этих сил в рамках действующих договоренностей. К тому же эта война на изматывание позволяет проводить какие-то операции, которые позволяли так или иначе уменьшать угрозы для военных, возвращать часть территории и не давать врагу закрепляться на новых позициях. То есть, сейчас уже там существует вторая линия обороны, уже там бетонные укрепления, которые не позволяют реализовать свои конституционные полномочия вооружённым силам в случае необходимости силового возвращения территории Донбасса и восстановления там нашего суверенитета», – рассуждает он.

В связи с этим Громаков призвал вынудить западных «партнёров» Киева предоставить Украине современное летальное вооружение и опробовать его на Донбассе.

«Поэтому, в первую очередь, вопрос армии – это не вопрос денег, это вопрос принятия наших позиций по силовым сценариям возвращения территорий нашими партнёрами. Это должно стать ключевой темой нашей встречи. Потому что переданное вооружение, переданные ресурсы, в том числе финансовые, они не имеют показателей своей эффективности. Наши партнеры не понимают, почему они должны передавать нам вооружение более мощное, более технически качественное, ели оно не используется, если мы не можем показать им, насколько это эффективно в условиях современной войны и современного конфликта. Я считаю, что на этом этапе мы должны с ними договориться о правилах использования и зафиксировать наше право применения данных нам ресурсов на линии разграничения. И постепенного возвращения наших территорий вплоть до того, что должно быть в норме захват новых позиций при угрозе нашим военным, или если позиция не выполняет режим тишины без возвращения или отхода военных на свои зафиксированные линии», – предложил Громаков.