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16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Криминал, Скандал, Спецслужбы, Украина
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В Киеве пропала студентка, обвинившая крупного чина из Нацполиции в домогательствах

Декан химико-технологического факультета Киевского политехнического института написал заявление в полицию об исчезновении студентки Наталии Бурейко, обвинявшей высокое должностное лицо Нацполиции в домогательствах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блыщик.

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“В Соломенское райуправление полиции пришло письмо от деканата КПИ о том, что студентка не посещает занятия”, – сказала она.

Полиция начала проверку по этому обращению. В то же время Блыщик добавила, что заявлений от родителей студентки, а также ее друзей о ее исчезновении в полицию не приходило

Как сообщалось, 8 ноября студентка КПИ Наталия Бурейко извинилась и удалила предыдущие заметки с обвинениями в адрес сотрудника Нацполиции Александра Варченко в домогательствах.

При этом студентка попросила прекратить журналистов беспокоить ее и добавила, что “дальнейших комментариев не будет”.

В Нацполиции 8 ноября заявили, что правоохранители начали проверку по обвинениям Варченко в домогательствах к студентке.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, Бурейко сообщила в Facebook, что заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко домагался ее. Сам Варченко отрицает эти обвинения.

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