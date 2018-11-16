В Киеве пропала студентка, обвинившая крупного чина из Нацполиции в домогательствах
Декан химико-технологического факультета Киевского политехнического института написал заявление в полицию об исчезновении студентки Наталии Бурейко, обвинявшей высокое должностное лицо Нацполиции в домогательствах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блыщик.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“В Соломенское райуправление полиции пришло письмо от деканата КПИ о том, что студентка не посещает занятия”, – сказала она.
Полиция начала проверку по этому обращению. В то же время Блыщик добавила, что заявлений от родителей студентки, а также ее друзей о ее исчезновении в полицию не приходило
Как сообщалось, 8 ноября студентка КПИ Наталия Бурейко извинилась и удалила предыдущие заметки с обвинениями в адрес сотрудника Нацполиции Александра Варченко в домогательствах.
При этом студентка попросила прекратить журналистов беспокоить ее и добавила, что “дальнейших комментариев не будет”.
В Нацполиции 8 ноября заявили, что правоохранители начали проверку по обвинениям Варченко в домогательствах к студентке.
Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, Бурейко сообщила в Facebook, что заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко домагался ее. Сам Варченко отрицает эти обвинения.
Метки: домогательства, Иван Варченко, Киев, Наталья Бурейко, нацполиция, скандал
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.