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15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Происшествия, Транспорт, Украина

В Киеве водитель пассажирского автобуса с детьми умер прямо за баранкой


В Киеве 15 июня за рулем автобуса, в котором находились дети, возле Южного вокзала умер водитель, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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Это произошло возле Южного вокзала. На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали этого инцидента”, – сказали в пресс-службе.

Ранее на своей странице в Facebook руководитель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов написал о том, что 15 июня в Киеве около Южного вокзала водитель скончался прямо за рулем пассажирского автобуса Mercedes. По его словам, в транспорте на тот момент находились дети, они не пострадали. Автобус остановил учитель.

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