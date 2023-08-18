В Киеве задаются вопросом: «Нафига нам Министерство обороны?»

Вадим Москаленко .  
18.08.2023 19:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Нельзя доверять украинским волонтёрским организациям и различным фондам, в том числе государственным, потому что они все насквозь коррумпированы.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил друг пропагандиста Дмитрия Гордона, украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нельзя доверять украинским волонтёрским организациям и различным фондам, в том числе государственным, потому что...

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Ведущий рассказал о тотальном воровстве и разграблении волонтёрской помощи ВСУ, из-за чего «теряется доверие» к руководству государства.

«Коррупция – это чуть ли не главная проблема с первого дня войны. В начале войны я получал тысячи писем от наших друзей из-за рубежа, и это была чуть ли не острейшая проблема, потому что выбрать фонд или человека, которому можно дать деньги – это как выбрать врача. Ты посоветуешь врача, а он тебя будет лечить через задницу.

И одно из самых болезненных решений для человека – знать, что деньги, которые ты оторвал от семьи, от себя, и отдал, а потом их украли – это чуть ли не самое болезненное и опасное», – сказал Комаровский.

Телеведущий подчеркнул, что от украинского Министерства обороны нет никакого смысла – вся тяжесть войны лежит на народе.

«Я не понимаю вообще ситуации, когда гражданское общество сбрасывается на какие-то спутники, ракеты. Этими вещами должно заниматься Министерство обороны. У нас и так куча вещей, куда нужно сбрасываться – помощь детям, онлайн образование, психологическая помощь.

А планировать траты на военные действия, закупать тысячами дроны…  Тесть, Министерство обороны не планирует, не заказывает, не создаёт дроны, а мы на это скидываемся – так нахрена нам такое министерство», – подытожил он.

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