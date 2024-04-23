В Киеве жалуются на секретный код Telegram

Мессенджер Telegram принадлежит России, неподконтролен Киеву, и для Украины является крайне опасным информационным оружием. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат ВР от «Народного фронта» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Telegram не имеет представительства в странах ЕС, он никоим образом не контактирует с украинским регулятором. Хотя регулятор и пытался это делать, но до сих пор получал только отписки. Есть очень много угроз, связанных с Telegram. Они связаны с тем, что их серверы, скорее всего, находятся на территории РФ, а все их коммуникации и передачу информации обеспечивают российские операторы.

Есть опасность, связанная с тем, что Telegram – вообще открытая сеть, каждый может туда зайти. А секретный код, которым они шифруют секретные чаты, – не проводится его аудит другими наблюдателями, как это происходит в американских платформах передачи информации. С этой точки зрения, Telegram не прозрачен», – сказал Княжицкий.