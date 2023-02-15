В КПРФ придумали, как отомстить Норвегии за «Северный поток»

Россия должна быть более принципиальной по отношению к своим соседям.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше всего инициировали санкций так называемые прибалтийские государства, которые Петр первый по известному договору выкупил вместе со всеми курами и коровами еще после Северной войны. Они хамят, а наш МИД молчит», – отметил Коломейцев.

Он также предложил расторгнуть договор аренды Сайменского канала с Финляндией.

«Если мы разорвем этот договор, Финляндия останется без транспортного водного коридора в Финский залив. Они хамят, а мы молчим», – сказал Коломейцев.

Он напомнил, что в 2010 году Россия ратифицировала соглашение о разграничении морских территорий в Баренцевом море с Норвегией.

«По нашему мнению, подарила 176 тысяч квадратных километров с рыбным нерестом и пятью нефтяными месторождениями. Это, по мнению многих экспертов, является ущербным для России. Норвегия, если верить известному американскому журналисту, участвовала в подрыве вместе с Америкой наших газопроводов «Северный поток». Должна же быть реакция МИДа. Мы уже поднимали вопрос необходимости денонсации и этого соглашения.

Есть еще одно соглашение между СССР и США о разграничении водных территорий Беренгового пролива, где так же отданы очень серьезные участки моря. Его можно указом президента отменить. Но по данной тематике тоже нет никаких инициатив», – заключил Коломейцев.