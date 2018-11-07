//exit;
07.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Происшествия, Россия
Просмотров:

В Крыму чиновникам прислали конверты с неизвестным порошком

Администрацию Молодежненского сельского совета, что в Симферопольском районе Крыма, заблокировали силовики. Причиной для таких действий стали два конверта с неизвестным порошком внутри, которые пришли на адрес сельсовета.

Об этом сообщают «Вести Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что адрес отправителя оказался вымышленным, что и побудило сотрудников администрации обратиться к силовикам.

«Сейчас в Молодёжном работают полицейские, сотрудники следственного комитета России», – говорится в сообщении.

В Молодежном проживает около 8500 человек. Ведущие субъекты хозяйствования на территории поссовета – СООО «Крымтеплица», ОАО «Крымская роза», «Агрофирма «Пригородный», строительная организация ПМК-40 и т.п.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть