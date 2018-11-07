В Крыму чиновникам прислали конверты с неизвестным порошком
Администрацию Молодежненского сельского совета, что в Симферопольском районе Крыма, заблокировали силовики. Причиной для таких действий стали два конверта с неизвестным порошком внутри, которые пришли на адрес сельсовета.
Об этом сообщают «Вести Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отмечается, что адрес отправителя оказался вымышленным, что и побудило сотрудников администрации обратиться к силовикам.
«Сейчас в Молодёжном работают полицейские, сотрудники следственного комитета России», – говорится в сообщении.
В Молодежном проживает около 8500 человек. Ведущие субъекты хозяйствования на территории поссовета – СООО «Крымтеплица», ОАО «Крымская роза», «Агрофирма «Пригородный», строительная организация ПМК-40 и т.п.
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