В Крыму чиновникам прислали конверты с неизвестным порошком

07.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Администрацию Молодежненского сельского совета, что в Симферопольском районе Крыма, заблокировали силовики. Причиной для таких действий стали два конверта с неизвестным порошком внутри, которые пришли на адрес сельсовета.

Об этом сообщают «Вести Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что адрес отправителя оказался вымышленным, что и побудило сотрудников администрации обратиться к силовикам.

«Сейчас в Молодёжном работают полицейские, сотрудники следственного комитета России», – говорится в сообщении.

В Молодежном проживает около 8500 человек. Ведущие субъекты хозяйствования на территории поссовета – СООО «Крымтеплица», ОАО «Крымская роза», «Агрофирма «Пригородный», строительная организация ПМК-40 и т.п.