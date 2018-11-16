В Крыму назвали аргументы против перекрытия Керченского пролива для Украины

16.11.2018, Москва, Василий Иванов

Россия должна руководствоваться международным морским правом в своих действиях на Азовском море.

Такое мнение «Политнавигатору» выссказал кандидат политических наук, капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев, комментируя сегодняшнее заявление сенатора РФ Франца Клинцевича о возможности перекрыть Азовское море для украинских судов.

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«Думаю, Клинцевич несколько погорячился, сделав такое максималистское заявление. Безусловно, мы можем обеспечить отсутствие доступа в Азовское море, потому что это наши территориальные воды. Но надо исходить из международного права и законодательства», – сказал Горбачев.

Он напомнил, что на сегодняшний день действует соглашение 2003 года между Россией и Украиной, которое признает Азовское море внутренним для двух стран.

«Конечно, ситуация после этого изменилась, воды Керченского пролива стали российскими. Но статус Азовского моря не изменился. Россия и Украина должны выстраивать отношения полюбовно, не прибегая к жестким мерам. В данный момент оснований для таких действий нет», – сказал Горбачев.

Он назвал конъюнктурными действия Украины по захвату российских судов.

«Завтра со сменой власти на Украине ситуация может измениться. Поэтому Россия должна исходить из долгосрочной перспективы, из интересов двух братских народов. Нам надо не поддаваться эмоциям, а действовать в соответствии с духом и буквой закона. Надо быть выше сиюминутных порывов и не продолжать курс Киева на ухудшение отношений. Нужно склонять здоровые силы на Украине к переговорному процессу», – сказал Горбачев.