В Москве не знают, что в Херсонской области не хватает врачей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министерство труда РФ не обладает точной информацией об обеспеченности кадрами новых регионов России.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила сенатор Елена Перминова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Достоверность сведений, имеющихся у ведомств, у нас вызывает сомнения. В частности, показатель обеспеченности медработниками Херсонской области указан был 62%. Но наши коллеги-сенаторы уточнили и представили нам информацию, где отметили, что укомплектованность врачами всего 33%. Это значит, что нужно разработать комплекс мер по привлечению кадров в наши исторические регионы», – сказала Перминова.

Она также отметила, что системы высшего и специального образования в новых регионах не налажены.

Решать проблему сенатор предлагает за счет предоставления служебного жилья, социальных гарантий и стимулирующих выплат.