В Москве не знают, что в Херсонской области не хватает врачей

Елена Острякова.  
07.02.2024 17:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Херсон


Министерство труда РФ не обладает точной информацией об обеспеченности кадрами новых регионов России.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила сенатор Елена Перминова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство труда РФ не обладает точной информацией об обеспеченности кадрами новых регионов России. Об...

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«Достоверность сведений, имеющихся у ведомств, у нас вызывает сомнения. В частности, показатель обеспеченности медработниками Херсонской области указан был 62%. Но наши коллеги-сенаторы уточнили и представили нам информацию, где отметили, что укомплектованность врачами всего 33%. Это значит, что нужно разработать комплекс мер по привлечению кадров в наши исторические регионы», – сказала Перминова.

Она также отметила, что системы высшего и специального образования в новых регионах не налажены.

Решать проблему сенатор предлагает за счет предоставления служебного жилья, социальных гарантий и стимулирующих выплат.

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