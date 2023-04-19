В Москве предложили создать из арестованных предателей обменный фонд с Западом

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Москва должна создавать из иноагентов и противников СВО обменный фонд для освобождения людей, арестованных в странах Запада за симпатии к России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил публицист Роман Антоновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кого мы не успели принять или репатриировать, и за свои пророссийские взгляды попали в тюрьму, я считаю, что из всяких изменников Родины, типа Кара-Мурзы и прочих, можно формировать обменный фонд с Западом. Всех наших западных иноагентов, которые работали против России и что-то там высказывали против Спецоперации, тоже можно здесь посадить, и выйти на Запад с предложение их обмена на пророссийских активистов, которые находятся в тюрьмах Прибалтики, Украины, Европы или даже Штатов», – сказал Антоновский.

Он напомнил, что Вашингтон якобы готов идти на такой обмен, а значит получится договориться и со всеми американскими сателлитами.

«Тем более что у нас уже был позитивный опыт, потому что мы обменяли Виктора Бута на американскую баскетболистку, вытащили из Америки Машу Бутину. А с учетом того, что Прибалтика – не субъект, а просто шавка на поводке у Запада, тех, кто оказался там за решёткой за симпатии к России, можно и нужно вытаскивать, меняя их на наших иноагентов», – подытожил Антоновский.