В Москве предупредили, что Украина держит зажигалку над факелом

29.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украинское политическое руководство взяло курс на создание американской военной базы у себя в стране.

Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на свои источники в Киеве.

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“Мы видим, что Польша ведет активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США”, – сказал изданию источник в дипломатических кругах Украины.

Еще один собеседник добавил, что пока речь идет о кулуарных переговорах и попытках объяснить Вашингтону, в чем же заключается необходимость создания военной базы. Он также добавил, что вопрос приобретает особенную актуальность на фоне «обострения в Азовском море».

Депутат от правящей партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник подтвердил эту информацию, сказав, что диалог с американцами о создании базы ведется.

“База, конечно, нужна, это однозначно. Потому что иначе мы не можем полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации”, – отметил депутат.

Он полагает, что база должна располагаться вблизи Крыма или восточных регионов Украины.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что воинственная риторика Киева никак не способствует миру и благополучию в этом регионе.

“Они держат зажигалку над факелом, – предупредил российский сенатор. – Порошенко и его соратники пытаются удержаться у власти с помощью провокаций и сохранения напряжения в российско-украинских отношениях”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”,

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