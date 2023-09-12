В Москве рассказали, как пляжи могут помочь в реинтеграции украинцев

Владимир Гладков .  
12.09.2023 18:12
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Украина


После завершения СВО Россия сможет использовать пляжи и дешёвый туризм для реинтеграции украинского населения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил социальный технолог и военный волонтер Роман Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После завершения СВО Россия сможет использовать пляжи и дешёвый туризм для реинтеграции украинского населения....

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«Интеграция нашего братского народа, а по сути, единого русского народа, она будет однозначно. Это даже сложно будет назвать ассимиляцией – это скорее возвращение украинцам адекватной картины мира.

И если мы доведём СВО до условного конца, это взятие Одессы и Николаева – это важно именно для этой ассимиляции. Потому что мы видим – несмотря на войну, на СВО, люди продолжают ездить на море», – сказал Алёхин.

Он подчеркнул, что для возвращения украинцев в российское культурное пространство, можно использовать дешёвый туризм.

«И когда Украина станет существенно беднее, её жители не смогут нигде отдыхать. И всё равно они поедут на море в Одессу и Николаев, а когда откроем возможность, то и в Крым поедут.

А это что? Это психологическое возвращение русских людей домой. Это очень важный инструмент, который однозначно надо будет использовать, и предпринимать усилия, чтобы этих людей переманивать. У нас нет других вариантов», – добавил эксперт.

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