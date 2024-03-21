В немецком парламенте заявили о возможной победе России

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Россия перевела свою экономику на военные рельсы, мобилизует по тысяче добровольцев в день и рассчитывает на войну на истощение.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявил депутат немецкого парламента Йоханн Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фронт с украинской точки зрения стоит на максимуме. Сейчас есть успехи России. Личного состава на украинской стороне, боеприпасов становится все меньше. В Соединенных Штатах Америки, которые имели и имеют решающее значение для поддержки Украины, внутриполитическая блокада препятствует дальнейшей поддержке. Из-за этого мы сейчас находимся в ситуации войны на истощение», – сказал политик.

«Это война на истощение. Если она так будет продолжаться, Украина проиграет. Тем временем Россия перевела свою экономику на экономику военного времени, танки сошли с конвейера, тысяча новобранцев в среднем поступает на службу в России каждый день», – заявил Вадефуль.