В Одессе ожидают тотальную зачистку и «ночь длинных ножей»

26.09.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вы тоже удивились тому, что нам вчера поведала пресс-конференция СБУ на предмет «больших антитеррористических маневров» в моём городе?

Вот и я говорю, как-то это странненько: во вполне мирной Одессе, где за последние годы никаких актов терроризма, кроме мерзких деяний майданутых и вполне провластных «активистов», не случалось, вдруг такие масштабные учения СБУ вместе с погранцами и полицией…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Причем, что характерно, центром их станет старинная тюрьма на Люстдорфской дороге. Та самая, что совсем недавно оказалась очагом бунта заключенных против нечеловеческого произвола, и в итоге — была напрочь от них очищена и ныне – стоит пустой… Пока пустой…

…Господа «конторские» чинно предупреждают одесситов: дескать, не извольте беспокоиться, ежели вас задержат прямо на улице на предмет проверки документов, личного обыска или еще чего-то такого не менее патриотического. Равно как и прочих деяний на предмет борьбы с «терроризмом» и проявлений «особого положения» типа ограничения передвижения граждан и транспорта.

Вот я вас и спрашиваю, а с какой-такой радости, без всей официальной процедуры введения оного «особого положения», жителей Одессы смогут подвергать унизительным обыскам, ограничениям передвижения и иным явно оккупантским штучкам?!

В любой другой, более или менее цивилизованной стране, на сей предмет уже вопила бы и пресса, и депутаты от здешних мест. У нас же — тишайшая тишина… Потому как когда-то вольный город, еще недавно боровшийся за свое право быть русской Одессой, а не жалкой украинской провинцией, ныне задавлен репрессиями и произволом.

И мне очень интересно, почему практически сразу после более или менее обнадеживающих заявлений новоявленного президента Зеленского на предмет примирения в гражданской войне на Донбассе и в отношениях с Россией, в Одессе будут проведены столь одиозные учения?

Что это, стремление СБУ доказать свою нужность при любом режиме, предупреждение тем, кто возрадовался потенциальной «оттепели», или желание отработать вариант помещения непокорных в ныне «свободную» тюрягу?

И кто может там оказаться — давным-давно заслуживающие изоляции от общества и суда праведного террористы-активисты, сыгравшие свою гнусную роль во время «Одесской Хатыни» 2 мая и после нее, не желающие смириться с тем, что они уже битая карта… Или — в принципе, все, кто не согласен с происходящим на Украине в последние годы?

…Знаете, я ничему не удивлюсь — ни «Ночи длинных ножей» для майданутых подонков, которые стали ненужными новому режиму, ни — тотальной зачистке. Потому как — страна эта, похоже, уже находится в стадии непредсказуемого маразма. А значит — остается ждать действительно глобальных перемен, не зависящих ни от «конторы», ни — от её переменчивых хозяев. Бог не фраер, Одесса прорвется!