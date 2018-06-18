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В Одесской области люди в балаклавах и с автоматами сожгли насосную станцию
В Одесской области на Кучурганском лимане сгорела насосная станция. Пожар произошел на днях в районе села Граденицы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
“В 150 метрах от границы с Приднестровьем группа вооруженных автоматами лиц ворвалась на водонасосную станцию и подожгла ее. Теперь местные жители и фермеры остались без полива своих участков”, — сообщил в соцсети местный активист Александр Жирносенко.
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Спасатели подтверждают: пожар был.
“За селом горела оросительная станция, которая работала на поливку полей. Вследствие пожара повреждены пять насосов”, — рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС, уточнив, что, по предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
На сельхозпредприятии, которому принадлежит станция, версию поджога поддерживают.
“Три человека в масках, вооруженные автоматами, надели охраннику на голову мешок, привязали к дереву, избили. Насосы обложили тряпками, облили смесью, которая хорошо горит, и скрылись”, — рассказал руководитель предприятия Виталий Разумов, уточнив, что ранее получал угрозы от местных контрабандистов.
Они, по словам Разумова, запугали весь персонал, и работа, несмотря на сезон сбора урожая, остановилась.
Метки: криминал, насосная станция, Одесская область, Пожар
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