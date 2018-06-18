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18.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Одесса, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Одесской области люди в балаклавах и с автоматами сожгли насосную станцию


В Одесской области на Кучурганском лимане сгорела насосная станция. Пожар произошел на днях в районе села Граденицы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“В 150 метрах от границы с Приднестровьем группа вооруженных автоматами лиц ворвалась на водонасосную станцию и подожгла ее. Теперь местные жители и фермеры остались без полива своих участков”, — сообщил в соцсети местный активист Александр Жирносенко.

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Спасатели подтверждают: пожар был.

“За селом горела оросительная станция, которая работала на поливку полей. Вследствие пожара повреждены пять насосов”, — рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС, уточнив, что, по предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

На сельхозпредприятии, которому принадлежит станция, версию поджога поддерживают.

“Три человека в масках, вооруженные автоматами, надели охраннику на голову мешок, привязали к дереву, избили. Насосы обложили тряпками, облили смесью, которая хорошо горит, и скрылись”, — рассказал руководитель предприятия Виталий Разумов, уточнив, что ранее получал угрозы от местных контрабандистов.

Они, по словам Разумова, запугали весь персонал, и работа, несмотря на сезон сбора урожая, остановилась.

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