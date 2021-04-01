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01.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
беспредел, Вооруженные силы, Газ, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Произвол, Россия, Скандал, Сюжет дня, Энергетика
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В отношении обеих ниток «Северного потока» возможны диверсии НАТО


Сегодняшние провокации в районе строительства газопровода «Северный поток-2» не первые за историю его строительства.

Об этом в интервью агентству «Спутник» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такого рода акции проводились и ранее, но определенные красные черты они не переходили. Иногда в этих районах появлялись и наши корабли, чтобы навести определенный порядок. В принципе строительство «Северного потока-2» сопровождалось множеством провокаций, о которых особо сильно не рассказывали. Они существовали и убудут существовать, пока «Северный поток-2» не дойдет до берегов Германии», – сказал Леонков.

Он обратил внимание на то, что провокации против «Северного потока» проходят на фоне более радикальной позиции НАТО в отношении России, и не исключил военных диверсий.

«Если постараться, то можно это сделать – провести диверсию с нарушением работы «Северного потока-1». Однако нитка «Северного потока-1» мониторится с точки зрения безопасности. Там дорогостоящая система безопасности. Здесь экономить только во вред.

Естественные причины повредить этот газопровод не могут. Его можно повредить извне с помощью взрывчатого устройства. Поэтому если скажут, что труба прохудилась и прорвалась, это не будет соответствовать действительности. Техногенные аварии исключены. Только человеческий фактор, в виде диверсионных групп и боевых водолазов», – подчеркнул Леонков.


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