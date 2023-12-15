В Приднестровье ждут провокаций Молдовы и НАТО

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В Тирасполе опасаются, что Молдова использует вооружение и технику, поставленные ей «Европейским фондом мира», против Приднестровья.

Об этом телеканалу ТСВ заявил сопредседатель в Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С кем они собираются воевать, против кого они собираются применять это оружие? Наверное, не против своего населения, не против Украины или Румынии. Говоря о какой-то своей безопасности в военном смысле слова, надо понимать, что, в первую очередь, идёт речь о конфронтации, в том числе, возможно и с Приднестровьем», – сказал Белаков.

При этом Кишинев отказывается расследовать инцидент с падением обломков украинской ракеты ПВО С-300 в зоне безопасности, недалеко от сел Кицканы и Гиска. Кроме того, молдавская сторона отказывается подписать три доклада ОКК и хочет сменить переговорный формат.

«Учитывая, что мы по-прежнему остаемся конфликтующими сторонами с Молдовой, при разрыве соглашений в зоне ответственности миротворческих сил могут оказаться подразделения, которые не будут способствовать миру на этой земле. Может быть, кто-то этого хочет», – сказал Беляков.

13 декабря «Европейского фонда мира» доставил в Кишинев беспилотники, генераторы, вездеходы, миноискатели и медоборудование. Это уже вторая партия помощи для молдавской армии от фонда. С 2021 года в республику через него поступило военного оборудования на 87 млн евро. Европейский фонд мира финансирует также часть закупок для ВСУ.

Недавно в Молдову прибыла военная техника из США, Германии и Франции. Кроме того, молдавское правительство присоединилось к Координационному совету Совещания министров обороны Юго-Восточной Европы (SEDM), которое действует под патронажем НАТО, несмотря на закрепленный в конституции Молдовы нейтралитет.