23.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде сетуют: в Одессе самый низкий уровень поддержки НАТО

Внефракционный депутат Анна Гопко рассказала в парламенте, что в Одессе ностальгируют по распаду Советского союза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Одесской области один из самых низких уровней поддержки европейской евроатлантичного курса Украины. 52% жителей Одесской области ностальгируют по распаду Советского союза», – поделилась своими впечатлениями после посещения Одессы народный депутат.

Вину за это Гопко возложила на «пророссийские» медиа, а так же она заявила, что большая часть одесских парламентариев является сторонниками Русского мира.

«Вопрос национальной безопасности Херсонской, Одесской области, юга Украины, которые являются чрезвычайно чувствительными, требуют дополнительных усилий. В частности, Совета Национальной Безопасности и обороны согласно непростую ситуацию и общественные настроения», – отметила политик.

В завершении она в очередной раз призвала парламент проголосовать за метрическую конвенцию.