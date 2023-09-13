В России отреагировали на американский вброс про «обмен Навального»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сегодня спекуляцией публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что блогер-уголовник Алексей Навальный может рассматриваться для обмена заключенными между Россией и США.

Об этом она заявила на брифинге во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального. Информация об обмене заключенными не может обсуждаться через американские газеты», – сказала Захарова.

Публикация WSJ появилась в воскресенье. В ней говорилось, что Навальный будет в списке при многосторонней сделке по обмену пленными. Якобы президент РФ Владимир Путин запросил в обмен на блогера Вадима Красикова, который в 2021 году получил пожизненное заключение в Германии. Немецкие следователи обвинили его в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что незначительная вероятность обмена существует и указывает на плюсы и минусы такой комбинации для Кремля.

«Может ли власть в результате обмена Навального заработать дополнительные имиджевые очки, усилить токсичность фигуры оппозиционера и всех тех, кто с ним работает? Может. Еще как. Существуют ли у варианта обмена негативные для власти последствия? Существуют. Освобожденный Навальный получит на Западе трибуну, которую будет использовать так, как должен радикал – широко и активно, ярко и жестко. Второй Зеленский, который будет воевать на вверенном ему внутриполитическом фронте. Навальный* быстро подавит своим весом все автономные оппозиционные группы. Слишком очевидной будет ставка на него как на таран против Системы», – написал Чеснаков в своем тг-канале.

Его коллега Максим Жаров назвал публикацию WSJ «странным вбросом».

«Один раз Кремль уже выпустил Навального в ту же самую Германию и получил тут же от Запада плохой ремейк «дела Скрипаля». Наверняка про грабли эти в Кремле до сих пор прекрасно помнят. Так что, скорее всего, этот вброс – тестирование реакций скрытых ныне бенефициаров проекта «Навальный» на возможность открытия для них «форточки» в ходе внутриэлитных разменов, необходимых для решения проблемы-2024», – написал Жаров.

Парадоксально, но либеральный петербургский журналист-экстремист Андрей Окунь считает, что Навальный должен сидеть.

«Разумеется, только в том случае, если мы всё ещё рассматриваем его как будущего политика России. Освобождение из тюрьмы и отправка спецбортом в США будет, на мой взгляд, личной катастрофой для Навального-политика. Он уже никогда не сможет переломить это впечатление у будущих потенциальных избирателей, среди которых необязательно должны быть исключительно образованные и эмпатичные люди. Обменяйся Навальный на какого-нибудь шпиона из ФСБ, и ему этого никогда не забудут, а простые россияне вдобавок увидят заботу американских «хозяев», о которых так много и упорно говорили им по телевизору», – написал Окунь.

С ним согласен другой экстремист национал-демократ и советолог Егор Ершов.

«Возможный обмен Навального будет, в первую очередь, маркером того, что режим стал смотреть на условных либералов как на меру нуль и считает, что теперь можно жить так, как будто их больше попросту нет. Гештальт будет закрыт. Между тем, именно оглядка на них много чего тормозила», – пишет Ершов.

Украинский юрист Татьяна Монтян считает, что Навальный останется опасным даже после унизительной процедуры обмена.

«Я, как и любой другой здравомыслящий человек, прекрасно понимаю, чем именно Навальный будет заниматься, как только выйдет на свободу. Никакой Гудков или Певчих и близко не способны увлечь миллионы преимущественно молодых граждан России и организовывать довольно массовые митинги по всей России. Навальный смог, а сейчас, когда он присел примерно до конца жизни, либерда осиротела и практически исчезла», – написала Монтян.

Обозреватель «Комсомольской правды» Сергей Мардан считает, что обмен ставит на политической карьере Навального – крест.

«Запад фактически признает его своим агентом», – написал Мардан.

Тем временем сам блогер-уголовник или тот, кто пишет за него в соцсетях, продолжает жаловаться на «нечеловеческие ужасы путинских застенков»: Навальный в 19-й раз отправлен в ШИЗО.

* – признан иноагентом, уголовником и экстремистом